Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 83.62 - 84.62

Жители Бишкека не могут попасть к своему участку из-за "Бета Сторес-1"

528  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители дома по адресу Чуй, 146 не могут попасть к своему бывшему дому. Горожане винят в этом руководство торгового центра "Бета Сторес - 1".

Нужно сказать, что жители не могут заехать со стороны проспекта Чуй. И остается только один подъездной путь - через парковку, которую "Бета Сторес -1" арендует у мэрии Бишкека.

В марте 2022 года владельцы дома заключили договор со строительной компанией "Ексен Строй" на строительство бизнес-центра. В июле 2022 года начался демонтаж старого здания. Но с июля 2022 года руководство торгового центра "Бета Сторес-1" препятствует началу строительных работ, не дает доступа к строительному участку. В связи с этим собственники земли и инвесторы несут убытки.

По словам жителей дома, у каждого дома должен быть заезд, чтобы могла проехать пожарная машина или карета скорой помощи.

"Каким-то образом в свое время "Бета Сторес-1" получил "зеленую книгу" и закрыл этот проезд. С двух сторон - с ул. Киевской и ул. Исанова - установили шлагбаумы и берут плату за въезд. Мы 17 лет ездим и платим за парковку или покупаем воду или еще что-то в "Бета Сторес", чтобы проехать бесплатно как клиенты. А сейчас они вообще нас не пускают, мы не можем попасть на свою территорию, чтобы вещи или мусор вывезти. Хотя, когда они получали землю, в договоре прописали, что они обязаны дать доступ всем объектам, что должен быть сервитут", - говорит одна из собственников Бермет Абдылдаева.

Действительно, на руках у собственников было постановление мэрии по передаче территории в аренду, где указано, что "Бета Сторес-1" должен обеспечить проезд собственникам других зданий.

22 августа собственники земли очередной раз пытались получить доступ к объекту. Но столкнулись с наглухо закрытым шлагбаумом.

Непосредственное руководство "Бета Сторес- 1" на месте не оказалось. Зато был начальник охраны торгового центра, который наотрез отказался пропускать технику, мотивирую это приказом своего начальства.

Через некоторое время приехали милиционеры, которые не стали вмешиваться в хозяйственный спор. Затем к месту баталий приехали вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев и начальник муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием города Бишкека Медер Амангельдиев.

Чиновники внимательно выслушали аргументы сторон. Вице-мэр попросил представителей "Бета Сторес" соблюдать закон и дать жителям Бишкека проехать к своему участку.

Вышедшая навстречу управляющая "Бета Сторес" по имени Аида долго пререкалась с городскими властями, но потом согласилась передать просьбы властей находящемуся в Турции руководству. Мол, они решат, дать проезд или нет.

Вице-мэр Нурдан Орунтаев предупредил, что в случае отказа от сотрудничества со стороны "Бета Сторес -1" городские власти сами обеспечат беспрепятственный проезд для горожан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421726
Теги:
Бета Сторес, мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  