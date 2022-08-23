Жители Бишкека не могут попасть к своему участку из-за "Бета Сторес-1"

Жители дома по адресу Чуй, 146 не могут попасть к своему бывшему дому. Горожане винят в этом руководство торгового центра "Бета Сторес - 1".

Нужно сказать, что жители не могут заехать со стороны проспекта Чуй. И остается только один подъездной путь - через парковку, которую "Бета Сторес -1" арендует у мэрии Бишкека.

В марте 2022 года владельцы дома заключили договор со строительной компанией "Ексен Строй" на строительство бизнес-центра. В июле 2022 года начался демонтаж старого здания. Но с июля 2022 года руководство торгового центра "Бета Сторес-1" препятствует началу строительных работ, не дает доступа к строительному участку. В связи с этим собственники земли и инвесторы несут убытки.

По словам жителей дома, у каждого дома должен быть заезд, чтобы могла проехать пожарная машина или карета скорой помощи.

"Каким-то образом в свое время "Бета Сторес-1" получил "зеленую книгу" и закрыл этот проезд. С двух сторон - с ул. Киевской и ул. Исанова - установили шлагбаумы и берут плату за въезд. Мы 17 лет ездим и платим за парковку или покупаем воду или еще что-то в "Бета Сторес", чтобы проехать бесплатно как клиенты. А сейчас они вообще нас не пускают, мы не можем попасть на свою территорию, чтобы вещи или мусор вывезти. Хотя, когда они получали землю, в договоре прописали, что они обязаны дать доступ всем объектам, что должен быть сервитут", - говорит одна из собственников Бермет Абдылдаева.

Действительно, на руках у собственников было постановление мэрии по передаче территории в аренду, где указано, что "Бета Сторес-1" должен обеспечить проезд собственникам других зданий.

22 августа собственники земли очередной раз пытались получить доступ к объекту. Но столкнулись с наглухо закрытым шлагбаумом.

Непосредственное руководство "Бета Сторес- 1" на месте не оказалось. Зато был начальник охраны торгового центра, который наотрез отказался пропускать технику, мотивирую это приказом своего начальства.

Через некоторое время приехали милиционеры, которые не стали вмешиваться в хозяйственный спор. Затем к месту баталий приехали вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев и начальник муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием города Бишкека Медер Амангельдиев.

Чиновники внимательно выслушали аргументы сторон. Вице-мэр попросил представителей "Бета Сторес" соблюдать закон и дать жителям Бишкека проехать к своему участку.

Вышедшая навстречу управляющая "Бета Сторес" по имени Аида долго пререкалась с городскими властями, но потом согласилась передать просьбы властей находящемуся в Турции руководству. Мол, они решат, дать проезд или нет.

Вице-мэр Нурдан Орунтаев предупредил, что в случае отказа от сотрудничества со стороны "Бета Сторес -1" городские власти сами обеспечат беспрепятственный проезд для горожан.