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На Иссык-Куле милиция помогла чешским туристам вернуть документы

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- Канат Кожоев
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На Иссык-Куле чешские туристы уронили рюкзак с документами со скалы. Им помогли милиционеры и спасатели МЧС. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

21 августа в ОВД города Каракола обратился гражданин Чехии Петр Пидима. Он рассказал, что во время путешествия в местности Ала-Куль Ак-Суйского района он со своей подругой попали в довольно скалистый район. Чтобы спасти себя, ему пришлось расстаться со своим рюкзаком. После этого они своими силами попытались найти рюкзак, но это им не удалось.

По словам туриста, в рюкзаке находились их заграничные паспорта, кредитные карточки, денежные средства и личные вещи.

По данному сообщению сотрудники туристско-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области вместе с обратившимися туристами выехали на место, где они уронили рюкзак со скалы. Кроме этого, были вызваны на помощь спасатели из территориального МЧС, которыми в ходе двухчасовых поисковых работ в труднодоступной части скалистого хребта был найден рюкзак и возвращен владельцам.


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URL: https://www.vb.kg/421737
Теги:
Иссык-Кульская область, Чехия, Иссык-Куль, турист, милиция, МЧС
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