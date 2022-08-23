В Кыргызстан на днях поступят растворители для вакцин Pfizer от COVID-19

Растворители для вакцин поступят в Кыргызстан 28 августа. После этого можно будет вакцинироваться от COVID-19 вакциной Pfizer. Об этом сообщает "Кабар" со ссылкой на Республиканский центр иммунопрофилактики.

Дата отправки подтверждена официально.

"Шприцы поступят в страну 23-24 августа, а растворители - 28-го числа. После мы направим вакцины с растворителями по регионам, и прививку можно будет получить во всех ЦСМ", - рассказала директор РЦИ Гульбара Ишенапысова.

Напомним, 7 августа в Кыргызстан прибыли 100 тысяч 620 доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer-BioNTech в рамках механизма COVAX. Однако по непонятным причинам вакцины прибыли без растворителя. Все это время велись переговоры по выяснению причин.