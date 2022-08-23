Игорь ВОРОНЦОВ: Хотим дать хитам Муслима Магомаева вторую жизнь!

10 сентября в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт-посвящение Муслиму Магомаеву "Благодарю тебя".

Корреспондент vb.kg поговорила с куратором культурных проектов Российского центра науки и культуры в Бишкеке Игорем Воронцовым. Ему принадлежала сама идея культурного события, он же исполнит в этот сентябрьский вечер большинство хитов народного артиста СССР.

- Игорь, расскажите, как пришла идея данного концерта?

- Об этом концерте я думал еще в прошлом году. 17 августа 2022 года любимцу публики исполнилось бы 80 лет. Пройти мимо такой даты просто невозможно. Магомаев – глыба! Не зря говорят, что этот певец объединил все народы бывшего Советского Союза.

- Концерт в Бишкеке состоится в сентябре. Вы приняли такое решение, чтобы посетить его смогло как можно больше кыргызстанцев?

- Знаете, изначально мы планировали провести концерт 3 сентября. Но потом подумали, что кто-то, возможно, будет еще отдыхать на Иссык-Куле. У других дети пойдут в школу. В итоге решили перенести концерт на 10 сентября. Руководство филармонии пошло нам навстречу. Хотя многие друзья-музыканты даже сейчас говорят, что лучше было бы сдвинуть концерт на октябрь. Но это было бы уже совсем далеко от юбилейной даты. А 10 сентября, кстати, будет отмечаться и еще одно знаковое событие – 875-летие города Москвы.

- Все ли произведения, которые будут звучать в Большом зале филармонии, исполнялись вами ранее или нас ждут сюрпризы?

- В программу концерта вошло 28 произведений. Публику ждет полноценный двухчасовой концерт. Больше половины того, что вошло в программу, мне знакомо. Сюрпризы, конечно же, будут. И бишкекчане услышат произведения, которые я никогда раньше не исполнял.

- Звучать будут только эстрадные хиты Магомаева или мы услышим и какие-то знаменитые оперные арии?

- Оперные арии, конечно же, будут. Но все-таки 90 процентов программы – песни, которые знакомы каждому. Мне бы хотелось, чтобы любой человек, сидящий в зрительном зале, мог при желании подпевать исполнителю, стоящему на сцене.

- Насколько я понимаю, вы пригласили принять участие в концерте и своих коллег. Можно назвать какие-то имена?

- На сцену выйдет заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Руцкая, заслуженные артисты Кыргызской Республики Нуржигит Асанов и Айбек Саралаев. А еще из России возвращается выпускник Санкт-Петербургской консерватории Миран Жанарбаев. Могу назвать его своим учеником.

- Русский дом в Бишкеке к 80-летию Муслима Магомаева запускал музыкальный флешмоб. Участникам предлагалось вспомнить одну из песен из репертуара маэстро, записать выступление на видео и разместить его в социальных сетях с хештегами #Магомаев80 и #РусскийДомвБишкеке. Лучшему обещали уникальную возможность спеть на сцене филармонии в сопровождении Большого симфонического оркестра мэрии Бишкека.

- Все верно. 17 августа мы подвели итоги. Роликов было очень много. Радует, что песни Магомаева поет молодежь. Все-таки настоящая музыка бессмертна. Даст Бог, песни Муслима Магомаева будут петь и наши дети, и наши внуки. А трое самых ярких участников флешмоба, как мы обещали, примут участие в юбилейном концерте в филармонии. Мы стараемся давать дорогу молодым исполнителям. Для многих начинающих певцов спеть вместе с Большим симфоническим оркестром мэрии города Бишкека – это мечта.

- А вы сами не боитесь критики? Многие узнали и полюбили музыкальные произведения, которые вы будете петь, именно в исполнении Муслима Магомаева. Наверняка будут сравнивать.

- Я понимаю, что есть такая вероятность. Но у нас не концерт пародий. Мы будем вспоминать великого артиста, его творчество, хотим отдать ему дань памяти. Такие исполнители, как Муслим Магомаев, рождаются раз в сто лет. Поэтому сравнивать кого-либо с ним, мне кажется, просто неуместно. Наша задача - дать композициям, которые он исполнял, новую жизнь. Будем очень стараться. Если кому-то что-то не понравится, заранее приносим свои извинения.

Оркестровые аранжировки делает талантливый человек, один из главных дирижеров Большого симфонического оркестра мэрии города Бишкека Урмат Тентимишев. Также я хочу поблагодарить Араика Бабаджаняна – сына народного артиста СССР, великого композитора Арно Бабаджаняна. Мне посчастливилось с ним дружить. Араик любезно откликнулся на мою просьбу и прислал много нотного материала для Большого симфонического оркестра. Найти такое количество партитур в Интернете невозможно.

10 сентября мы вспомним и Арно Бабаджаняна, которому в прошлом году исполнилось бы 100 лет. Вспомним великого поэта Роберта Рождественского, у которого также недавно был юбилей. Муслим Магомедович исполнил много его песен. Вспомним и Иосифа Кобзона, которому 11 сентября исполнилось бы 85 лет.

- А гостей из России и Азербайджана приглашаете?

- Была идея пригласить Тамару Ильиничну Синявскую, но она сейчас в силу возраста старается далеко не ездить. Мы пригласили представителей посольства России и Азербайджана, членов азербайджанской диаспоры в Кыргызстане. И ждем на нашем концерте с Большим симфоническим оркестром мэрии под руководством народного артиста Кыргызстана Бакыта Тилегенова всех поклонников Муслима Магомаева. Билетов осталось уже не так много.

- В октябре нас ждет еще одно крупное событие - очередная "Романсиада". Чем она будет отличаться от предыдущих?

- Будет больше приглашенных гостей из России. Приедет солистка Большого театра заслуженная артистка России Марина Шутова, обладатель великолепного баритона из Санкт-Петербурга Сергей Зыков, ведущий солист Московского государственного академического музыкального театра имени Наталии Сац Сергей Петрищев. Мы услышим заслуженную артистку Республики Дагестан Наталью Манулик, ведущего солиста Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Эмиля Сакавова, народного артиста Узбекистана Аваза Раджабова. И, конечно же, к нам приедет несравненная Галина Сергеевна Преображенская – директор Московского дома романса.

Каких-то коренных новшеств на "Романсиаде" не будет, поскольку у нас все-таки есть определенный формат. Но сейчас мы ввели возрастное ограничение – до 35 лет. Конкурс направлен в первую очередь на популяризацию и продвижение данного вида искусства среди молодежи. Членам жюри очень тяжело с утра до поздней ночи прослушивать по 80-100 человек, и мы решили немного облегчить им работу. Заявки уже приходят. Надеюсь, Шестая "Романсиада" будет не хуже, чем Пятая. В декабре в финале победители выйдут уже на одну из главных московских сцен.

- Есть еще какие-то интересные проекты, которые зрителям никак нельзя пропустить?

- Уже два года на ура проходит международный культурный проект "На языке музыки". Кыргызстанцы могли услышать хор Сретенского монастыря, участников государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, вокального трио "Реликт". Бишкекчане встретились с участниками проекта в прошлом году. В этом их искусство оценили жители Каракола. Теперь нас ждут в Оше. Даст Бог, осенью все состоится.

Также, если говорить про русский романс, 25 сентября в Малахитовом зале Кыргызского национального театра оперы и балета состоится сольный концерт звезды романса России Ирины Крутовой. Приглашаем всех и на это событие! Уверен, будет здорово!