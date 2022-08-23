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Самую известную фотографию Черчилля без сигары украли из отеля

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Черно-белый снимок британского премьер-министра Уинстона Черчилля под названием "Рычащий лев" был украден из отеля "Шато Лорье" в Оттаве, заявили представители гостиницы. Их слова приводит телеканал CTV.

Генеральный менеджер "Шато Лорье" Женевьев Дюма рассказала, что фотография висела в их читальном зале с 1998 года. "Мы очень раздосадованы этим вопиющим случаем", - посетовала она. Известно, что похитители подменили оригинал копией, что было обнаружено совсем недавно. Разбираться в произошедшем предстоит правоохранительным органам.

Снимок был сделан в декабре 1941 года канадским фотографом Юсуфом Карша после выступления Черчилля в парламенте страны, неподалеку от самого отеля. Фотография признана самым известным изображением политика без сигары. В большинстве случаев Черчилля удавалось запечатлеть только с сигарой, но в тот раз, перед съемкой, Карша собственноручно отнял ее у него. Название фотографии связывают с выражением лица британского премьера, который хмурится, глядя в объектив.

В июне этого года американские исследователи-энтузиасты и агенты ФБР нашли две старинные картины Эмми Филлипса, украденные в 1972 году. Спустя столько лет после кражи, выйти на след портретов удалось в 2020 году.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/421742
Теги:
Великобритания
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