Акция Мбаппе, Винисиуса и Конате перед матчем с "Эльче" вызвала споры

Мадридский "Реал" поддержал право своих футболистов на собственное мнение после того, как Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Ибраима Конате оказались в центре общественной дискуссии в Испании.

Перед матчем 5-го тура Ла Лиги против "Эльче" игроки обоих клубов вышли на поле в специальных футболках в поддержку жителей Сеуты - испанского автономного города в Северной Африке, где обострился миграционный кризис.

Во время предматчевого построения Мбаппе и Винисиус подняли футболки до уровня груди, частично скрыв надпись, а центральный защитник мадридцев Ибраима Конате держал её в руках. Действия игроков вызвали споры в СМИ и социальных сетях. Руководство "Реала" в ответ подчёркнуло, что клуб уважает право футболистов выражать личную позицию.

Напряжённость в Сеуте возросла из-за резкого притока нелегальных мигрантов из Марокко, что спровоцировало волну протестов как в самом анклаве, так и в материковой части Испании.

Несмотря на скандал вокруг акции, "Реал" одержал волевую победу над "Эльче" со счётом 3:2. Мбаппе отличился забитым мячом на 33-й минуте, а Конате отыграл полный матч в центре защиты.