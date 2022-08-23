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Водители не поделили пассажиров

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- Ольга Новгородцева
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Из-за чего на дороге возникают конфликты между водителями? Как правило, из-за того, что кто-то кого-то подрезал или не уступил дорогу. Бывает еще, что кто-то припарковал машину в неположенном месте, создав определенные сложности коллегам. Или кто-то повернул не из того ряда, да еще и без поворотника...

Вечером 22 августа, около 17 часов, около кольца (где объездная трасса пересекается с улицей Чолпон-Атинской) сильно поругались два участника дорожного движения. Так поругались, что чуть не подрались.

Ссора случилась из-за пассажиров, которых в этом месте "подобрал" таксист-частник. Этот поступок таксиста очень разозлил ехавшего следом водителя бусика 341-го маршрута.

Водители 341-х маршруток с таксистами воюют давно, обвиняя в том, что те переманивают у них клиентов и отбирают таким образом честный заработок. Обычно такие стычки происходят на конечной остановке ("Коллективное садоводство "Энергетик") и не выходят за рамки ругани с двумя-тремя взаимными оскорблениями.

22-го же под вечер водитель буса буквально преградил дорогу легковушке и чуть ли не силой вытащил оттуда двух женщин.

В салоне продолжилась громкая перебранка между водителем и пассажирками. Те сначала оправдывались, что слишком долго пришлось ждать маршрутку, потому и решили ехать на такси. Потом перешли на возмущенный крик: деньги наши, кому хотим – тому платим, на чем хотим – на том едем. Надо, дескать, ездить по графику, тогда и претензии не придется предъявлять.

Водитель парировал, что в таком случае вообще никогда больше не посадит к себе в салон этих двух дам. Пусть все время предательски катаются на такси. И вообще, когда хочет – тогда и едет, а потенциальные пассажиры должны ждать, сколько потребуется...

Разговор на повышенных тонах не завершился и по прибытии на конечную. Два водителя еще долго стояли друг против друга, задерживая, кстати, дожидавшихся пассажиров, и громко выясняли отношения.

Цена вопроса – 30 сомов для водителя маршрутки. И сомов 50 – для решившего, на свою беду, подзаработать таксиста.


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URL: https://www.vb.kg/421743
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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