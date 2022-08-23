Фильм Эрнеста Абдыжапарова "Сагынбай Манасчы" покажут на МКФ в Казани

Новый фильм Эрнеста Абдыжапарова "Сагынбай манасчы" покажут на XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино. Об этом сообщила пресс-служба Департамента кинематографии.

Кинофестиваль пройдет в Казани с 7 по 11 сентября при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в партнерстве с группой стратегического видения "Россия – исламский мир".

Новый фильм "Сагынбай манасчы" включен в конкурсную программу фестиваля "Россия - Исламский мир".

Историко-биографическая картина была создана на базе Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева в 2022 году. Автор сценария, режиссер-постановщик и композитор ленты Эрнест Абдыжапаров. Оператор-постановщик картины Санжар Абдыжапаров. Художник-постановщик фильма Толгобек Койчуманов. Продюсер картины Акжол Бекболотов. В главных ролях режиссер занял Аската Сулайманова и Омурбека Израилова.

Картина повествует о том, как советская власть поручает Ыбраю Абдрахманову переложить на бумагу вариант эпоса "Манас" Сагынбая Орозбакова на бумагу, но потом забывает об этом. За четыре года Ыбрай записывает лишь первую часть трилогии, так как вариант эпоса Манас" Орозбакова очень объемный. Узнав об образовании Кыргызской Республики, Абдрахманов решает представить сказителя новым руководителям и получить материальную поддержку. Абдрахманов обещает Сагынбаю Орозбакову, что его лишения, наконец, закончатся. Но новая власть не только не оказывает сказителю почестей, но даже не находит времени, чтобы послушать отрывок из сказания. Получив выговор за затягивание поручения, Абдрахманов и Орозбаков возвращаются к голодной семье Сагынбая, где сказитель скоропостижно умирает.

Прокат нового фильма в Кыргызстане стартует 8 сентября 2022 года.