Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 83.62 - 84.62

За полгода границу КР пересекли 2,6 миллиона человек

117  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как сообщает Национальный статистический комитет, число пересечений границы республики иностранными гражданами по странам гражданства (прибытия) за I полугодие текущего года составило 2,6 миллиона, превысив уровень аналогичного периода прошлого года почти в 2 раза.

При этом 97 процентов, или 2,5 миллиона, пришлось на долю пересечений границы гражданами из стран СНГ. Наибольшее их число отмечалось среди граждан Узбекистана, Казахстана и России.

Что касается прибытий иностранных граждан из стран вне СНГ, то их число составило более 74 тысяч и по сравнению с I полугодием прошлого года увеличилось в 1,8 раза. Наибольшее число пересечений пришлось на граждан Турции, Германии, США, Индии, Китая, Монголии и Саудовской Аравии.

На 1 июля 2022 года на территории республики зарегистрировано более 100 тысяч хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц), осуществляющих экономическую деятельность, связанную со сферой туризма. Более 87 процентов от общего числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов заняты индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере туризма, в январе–июне 2022 года, по предварительной оценке, составила более 10 миллиарда сомов, или 3,1 процента к ВВП.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421746
Теги:
Нацстатком, Погранслужба, туризм, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  