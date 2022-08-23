За полгода границу КР пересекли 2,6 миллиона человек

Как сообщает Национальный статистический комитет, число пересечений границы республики иностранными гражданами по странам гражданства (прибытия) за I полугодие текущего года составило 2,6 миллиона, превысив уровень аналогичного периода прошлого года почти в 2 раза.

При этом 97 процентов, или 2,5 миллиона, пришлось на долю пересечений границы гражданами из стран СНГ. Наибольшее их число отмечалось среди граждан Узбекистана, Казахстана и России.

Что касается прибытий иностранных граждан из стран вне СНГ, то их число составило более 74 тысяч и по сравнению с I полугодием прошлого года увеличилось в 1,8 раза. Наибольшее число пересечений пришлось на граждан Турции, Германии, США, Индии, Китая, Монголии и Саудовской Аравии.

На 1 июля 2022 года на территории республики зарегистрировано более 100 тысяч хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц), осуществляющих экономическую деятельность, связанную со сферой туризма. Более 87 процентов от общего числа зарегистрированных хозяйствующих субъектов заняты индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере туризма, в январе–июне 2022 года, по предварительной оценке, составила более 10 миллиарда сомов, или 3,1 процента к ВВП.