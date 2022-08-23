Флаги государств-членов у здания Секретариата ШОС приспущены в знак траура

Генеральный секретарь ШОС выразил соболезнования в связи с происшествием в Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте организации.

23 августа были приспущены флаги государств-членов у здания Секретариата ШОС.

"Мы разделяем скорбь кыргызского народа и выражаем солидарность с объявленным в Кыргызской Республике трауром в связи с тем, что в результате страшного дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области Российской Федерации погибло и пострадало много граждан КР", - говорится в сообщении.