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В Джалал-Абаде за взятку с поличным задержали сотрудницу ЦОНа

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- Канат Кожоев
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В рамках проводимой ГКНБ работы по выявлению, предупреждению и пресечению системной коррупции и противоправных проявлений 22 августа 2022 года в рамках уголовного дела, зарегистрировано в АИС ЕРП, предусмотренного ч.1 ст.342 "Получение взятки" Уголовного кодекса КР, задержана сотрудница Центра обслуживания населения города Джалал-Абада ГП "Инфоком" (ЦОН) при МЦР КР С.Б.Б., 1981 г.р., гражданка КР,

По факту систематического получения взяток, злоупотребления должностным положением, незаконного оформления и выдачи национальных паспортов КР задержана сотрудница Центра обслуживания населения города Джалал-Абада ГП "Инфоком" (ЦОН) С.Б.Б., 1981 г.р., гражданка КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Отмечено, что она создала и наладила устойчивую коррупционную схему по систематическому получению денежных средств от 1 тысячи до 15 тысяч сомов за незаконное оформление и выдачу общегражданских паспортов гражданина Кыргызской Республики образца 2021 года (ОГП) несовершеннолетним детям для последующего их вывоза за пределы КР, а также при содействии посредников оформляла поддельные бланки генеральных доверенностей от имени одного из родителей ребенка (преимущественно лиц узбекской национальности), дающих право на оформление и получение общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики и на вывоз ребенка за пределы КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению связей, причастных к систематическому получению денежных средств (получение взятки).


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URL: https://www.vb.kg/421751
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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