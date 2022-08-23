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Мэрия демонтировала мешавший горожанам шлагбаум возле ТРЦ "Бета Сторес-1"

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- Канат Кожоев
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкека совместно с работниками спецподразделения муниципального предприятия "Тазалык" освобождает столицу от самовольно установленных объектов.

Инспекция ежедневно ведёт проверку объектов на законность установки, ведет разъяснительную работу и выдает уведомления о добровольном демонтаже.

По представлению прокуратуры города Бишкека об обеспечении проезда для жильцов дома № 146 по проспекту Чуй демонтированы ограждения и шлагбаум, установленные администрацией ТРЦ "Бета Сторес" со стороны заезда с улицы Киевской.

Нужно сказать, что жители дома не могли заехать со стороны проспекта Чуй. И оставался только один подъездной путь - через парковку, которую "Бета Сторес-1" арендует у мэрии Бишкека.

Есть постановление мэрии, где указано, что "Бета Сторес-1" должна "держать проезды совместного пользования с другими владельцами зданий и помещений без устройства какого-либо ограждения". И в случае конфликтных ситуаций между сторонами мэрия Бишкека оставляет за собой право отмены аренды парковки.

Также после разъяснительных работ в добровольном порядке демонтирован 2-этажный объект из 40-тонного контейнера без соответствующих документов в количестве 4 единиц по улице Омуракунова в жилом массиве "Ак-Орго".

На данный момент ведется работа по демонтажу самовольно установленных металлических ограждений по улице Токомбаева в 12-м микрорайоне.


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URL: https://www.vb.kg/421753
Теги:
Бета Сторес, мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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