В столице появятся новые урны с логотипом "Тазалыка"

Муниципальное предприятие "Тазалык" продолжает работу по благоустройству города, сообщает мэрия Бишкека.

Скоро на улице Исы Ахунбаева от проспекта Манас до улицы Жусупа Абдрахманова будут установлены новые мусорные урны.

На первом этапе изготовлено 40 урн. Их начнут устанавливать 25 августа по вышеуказанной улице. В планах и в дальнейшем поэтапно заменять обычные урны на современные и удобные.

Идея и эскизный проект принадлежат сотрудникам муниципального предприятия "Тазалык", изготавливаются урны на базе предприятия ими же.

Мэрия просит горожан бережно относиться к стараниям работников предприятия и доносить мусор до урн.