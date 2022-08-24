Конкурс - в разгаре, перспективы - туманны

Конкурс на замещение вакантных должностей директоров школ в самом разгаре. Наконец он официально объявлен и в Бишкеке, где "обезглавленными" оказались больше шестидесяти школ.

Согласно объявленному конкурсу, претенденты в течение десяти дней должны отправить в Министерство образования в электронном формате пакет своих документов, прием которых завершится 27 августа.

После проверки документации кто–то из соискателей отсеется (так везде происходит - будущие директора не всегда в состоянии грамотно оформить документы), а оставшиеся примут участие в тестировании. Тестироваться они будут в Кыргызском государственном техническом университете в три смены по восемьдесят человек в каждой.

Среди освобожденных от своих должностей бишкекских директоров есть весьма толковые руководители. Чьи школы на хорошем счету, чьи ученики успешно сдают экзамены и побеждают в городских и районных олимпиадах, поступают в престижные вузы. Хорошо, если эти директора, переступив через обиду, примут участие в смешном тестировании, выиграют и вернутся в свои школы в том же качестве.

А если нет? Кто придет на их место?

Судя по тому, как завершилось тестирование в южных областях, на должность директоров школ претендуют не самые выдающиеся личности. Значит ли это, что они вполне уже готовы директорствовать? Если даже с первого раза правильно заполнить документы могут единицы.

Одним из обязательных требований к новым директорам сотрудники МОиН называют компьютерную грамотность. И тут же сами себе противоречат. Вопросы теста, касающиеся информатики, составлены самым примитивным образом. И время на прохождение теста увеличено - потому что, как объясняют в министерстве, в конкурсе участвуют пожилые люди (возрастной порог тоже убрали), которым трудно разобраться с компьютером и Интернетом.

Нет логики и там, где она просто необходима. Увольняя директора–профессионала, который не теоретически, а практически много лет выводил свою школу на должный уровень, вместо него готовы посадить любого, кто вообще не знаком с руководящей (и конкретно - со школьной руководящей) работой, а просто грамотно подготовил и в срок подал документы и прошел теоретический тест.

Когда новоиспеченные директора приступят к своим обязанностям - вопрос вообще высшей туманности. Прием документов завершается 27 августа, а дата тестирования даже не назначена?

Что касается тестирования, может ведь быть и так, что выявятся по нескольку претендентов на одно место. Тогда, говорят министерские чиновники, эти соперники будут тестироваться повторно. И так до тех пор, пока кто–нибудь один не победит...

Сомнительная перспектива. На это может уйти, как минимум, весь сентябрь. Активисты из числа родителей учеников школ считают, что многие директора не готовы к такому конкурсу. Что им надо было дать время на подготовку.

Что при таких раскладах ждет нас и наших детей в наступающем учебном году?

Вопрос, что называется, на засыпку. В тест для директоров он не включен, а надо бы. Впрочем, на него и руководство Министерства образования и науки сейчас вряд ли ответит.