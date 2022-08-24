В Бишкеке завершили строительство моста через реку Аламедин

В настоящее время в жилом массиве "Эне-Сай" по улице Гидростроительной, от улицы Курманжан Датка до улицы Аул, со строительством моста через реку Аламедин завершается реконструкция в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" (фаза-2) за счет гранта Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Глава Свердловской администрации Максатбек Саргазаков проинспектировал ход строительных работ дороги и моста по улице Гидростроительной совместно с представителями департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкека.

Длина моста составляет 31 метр, а ширина – 14,4 метра. Общее расстояние дороги составляет 1,1 км, ширина 8 метров. С обеих сторон обустроены тротуары шириной в 2,25 метра.

Преимуществом данной дороги является разгрузка транспортного потока, направляющегося в сторону рынка "Дордой". Также стоит отметить, что данная дорога связывает два жилмассива - "Дордой" и "Эне-Сай".