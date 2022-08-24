Новым директором Русского театра драмы назначен Сергей Бардаков

Директором Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова назначен Сергей Владимирович Бардаков. Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Нового директора трудовому коллективу представил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, отметив ряд предстоящих работ. В частности, глава Минкульта сказал, что ремонт в данном театре является приоритетной задачей.

Напомним, что предыдущий директор Русского драмтеатра Евгений Кузнецов, руководивший им с 2018 года, был освобожден от должности 11 августа.