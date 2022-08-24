В Оше прошла встреча с китайскими инвесторами

23 августа состоялась встреча первого вице-мэра города Ош Марса Исаева с рядом инвесторов из Китайской Народной Республики.

В ходе встречи с директором по продажам автобусов марки "Foton" в странах СНГ Лю Гуаньвэем обсуждены вопросы открытия в городе Ош совместного предприятия по сбору автобусов и взаимодействия в развитии совместных производств с органами местного самоуправления.

Также состоялась встреча с исполнительным директором кыргызско-китайского Института Шелкового пути университета Хэнань Лиан Жиан Жонгом, в ходе которой обсуждены вопросы открытия факультета данного университета в городе Ош, сотрудничества в сферах развития туризма и сельского хозяйства.

Также с представителем Южно-Азиатского представительства Первой группы Китайских Железных дорог Гай Цайем обсуждены его предложения по модернизации системы сточных вод, установки фильтров в системах водоснабжения.

В завершении встречи стороны договорились поддерживать связи для дальнейшей проработки и реализации намеченных проектов.