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Руководство Ленинского УВД провело встречу с жителями района

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В актовом зале учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии №9, прошла встреча сотрудников милиции с местным населением Ленинского и Первомайского районов Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

"Данная встреча прошла под руководством заместителя начальника ГУВД Бишкека Тилека Тюкебаева. Также участвовали начальник УВД Ленинского района Бакытбек Нарчаев, заместитель начальника УВД Ленинского района Канат Досов, руководитель

муниципальной администрации Ленинского района мэрии Бишкека Азат Салмарбек уулу, представители МТУ и другие руководители служб УВД Ленинского и Первомайского районов Бишкека.

На встрече было рассмотрено коллективное заявление жителей Первомайского района, проживающих по улице Кулиева, а также другие требования, замечания и предложения, которые были высказаны присутствующими местными жителями.

В свою очередь, горожане активно включились в обсуждение в виде дискуссий, свободно задали актуальные и интересующие вопросы, где сразу были получены квалифицированные и объемные ответы.

В конце встречи заместитель начальника ГУВД Бишкека Тилек Тюкебаев обязал руководителей подразделений в кратчайшие сроки устранить все высказанные замечания.


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URL: https://www.vb.kg/421776
Теги:
Ленинский район, Бишкек, УВД
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