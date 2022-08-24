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Студенты поиграли в дружинников - и стали грабителями

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- Ольга Новгородцева
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Октябрьский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Четыре студента 3 курса одного из столичных вузов ограбили случайного прохожего в общей сложности на 40 тысяч сомов. Угрожая физической расправой и сломав 18-летнему потерпевшему нос, отобрали у него дорогой сотовый телефон, наушники, ключи от дома и небольшую сумму денег.

Телефон, стоимость которого оценивается в 36 тысяч сомов, сдали в скупку за 12 тысяч, оставив скупщику копию паспорта одного из грабителей. По этой копии на них и вышли сотрудники милиции.

Потерпевший Маажит Р., по его словам, вместе с приятелями Али и Назаром искал работу через интернет. Наконец подвернулись подходящие вакансии. Списались с работодателями, те назначили им встречу в микрорайоне "Кок-Жар". Маажит, Назар и Али пришли на встречу и в сумерках дожидались потенциального работодателя. Вдруг подъехала машина, из нее выскочили какие-то парни и силой затолкали Маажита в салон. Али и Назару удалось убежать.

В машине у насмерть перепуганного Маажита стали выворачивать карманы и грозили ему милицией. Он, по его словам, ничего не успел сообразить, просто очень испугался, поэтому и отдал незнакомым студентам все, что было при себе ценного. Кроме того, пообещал к полудню следующего дня принести им в условленное место 100 тысяч сомов.

У грабителей – своя версия случившегося.

Студенты рассказывают, что 1 ноября прошлого года сидели в машине и общались. Заметили парней, которые что-то искали, светя в темноту фонариком. Решили, что это – закладчики наркотиков.

Студенты вышли из машины, схватили одного из побежавших парней и усадили в машину. Стали расспрашивать, кто он такой и чем только что занимался. Маажит назвал свое имя, а на другие вопросы не отвечал. Раз увиливает, решили студенты, - значит, точно виноват.

В карманах у парня обнаружились несколько пипеток и нечто подозрительное, замотанное красной изолентой. У Маажита отобрали телефон, полистали и нашли в контактах группу, занимающуюся распространением наркотиков. В телефоне был и адрес. Сначала хотели ехать по этому адресу, потом кто-то предложил просто сдать Маажита в милицию. Но тот заплакал и стал умолять отпустить его, обещая никогда больше ничем подобным не заниматься. И даже предложил деньги – 100 тысяч сомов.

Студенты, недолго думая, согласились. Маажит при них звонил своему другу Али, просил деньги. Услышав, что Али уточняет, куда именно привезти всю сумму, грабители-вымогатели потребовали отключить телефон. После сами перезвонили по тому же номеру, однако ответил уже не Али, а некто, представившийся Нурсултаном. И сурово сказал, что денег не даст, и вообще – разбираться с ними будет в милиции.

Телефон опять предусмотрительно отключили. Велели Маажиту где угодно до завтра найти деньги и отпустили его с миром.

Следующим утром в ЦУМе продали маажитовский телефон за 12 тысяч сомов, деньги поделили по-братски.

И только потом осознали, что накуролесили на уголовную статью...

В суде потерпевший сказал, что простил студентов, материальный ущерб они ему возместили, и никаких претензий он к ним больше не имеет.

Суд, тем не менее, не стал по заявлению потерпевшего прекращать уголовное преследование подсудимых. Каждый из них - А.Б.К., О.Н.Ш., М.Ж.И. и А.И.Э. (с учетом всех смягчающих и отягчающих обстоятельств) - получил по пять лет лишения свободы. Правда, без отбывания наказания, с применением пробационного надзора.


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URL: https://www.vb.kg/421778
Теги:
студенты, суд, Бишкек
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