Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил население Украины с Днем независимости. Текст с пожеланиями выложен на сайте главы государства.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", - заявил лидер страны, добавив, что Беларусь и дальше выступит за сохранение согласия, а также развитие дружественных и взаимоуважительных контактов на всех уровнях.

Кроме того, Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

Источник: lenta.ru