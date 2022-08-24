Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил население Украины с Днем независимости. Текст с пожеланиями выложен на сайте главы государства.
"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", - заявил лидер страны, добавив, что Беларусь и дальше выступит за сохранение согласия, а также развитие дружественных и взаимоуважительных контактов на всех уровнях.
Кроме того, Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.
Источник: lenta.ru