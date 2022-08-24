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Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил население Украины с Днем независимости. Текст с пожеланиями выложен на сайте главы государства.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран", - заявил лидер страны, добавив, что Беларусь и дальше выступит за сохранение согласия, а также развитие дружественных и взаимоуважительных контактов на всех уровнях.

Кроме того, Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/421782
Теги:
Беларусь, Украина
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