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В Караколе задержана группа, промышлявшая квартирными кражами

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- Асия Канаева
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В Караколе задержана группа, промышлявшая квартирными кражами. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

15 августа в ОВД Каракола с заявлением обратилась местная жительница. По словам заявительницы, вернувшись домой (примерно в 2 часа ночи), она обнаружила пропажу личных вещей на общую сумму 30 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП и следственной службой ОВД Каракола. Было возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками городской милиции были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 35-летний житель Чуйской области У.А. и 16-летний житель Джети-Огузского района Н.А. На предварительном допросе они признали свою вину.

Позднее сотрудниками милиции ОВД Каракола было установлено, что задержанные совершили еще 9 квартирных краж на территории города. Общий материальный ущерб от их преступной деятельности составил 240 тысяч сомов. В рамках следственных мероприятий проверяется причастность задержанных и к другим аналогичным преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/421785
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, кража
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