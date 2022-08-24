В Караколе задержана группа, промышлявшая квартирными кражами. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

15 августа в ОВД Каракола с заявлением обратилась местная жительница. По словам заявительницы, вернувшись домой (примерно в 2 часа ночи), она обнаружила пропажу личных вещей на общую сумму 30 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП и следственной службой ОВД Каракола. Было возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками городской милиции были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 35-летний житель Чуйской области У.А. и 16-летний житель Джети-Огузского района Н.А. На предварительном допросе они признали свою вину.

Позднее сотрудниками милиции ОВД Каракола было установлено, что задержанные совершили еще 9 квартирных краж на территории города. Общий материальный ущерб от их преступной деятельности составил 240 тысяч сомов. В рамках следственных мероприятий проверяется причастность задержанных и к другим аналогичным преступлениям.