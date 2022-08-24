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Садыр Жапаров вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 августа, в городе Бишкек вручил ключи от квартир сотрудникам органов национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

""Выступая перед собравшимися, президент отметил, что органы национальной безопасности играют большую роль в установлении правопорядка, обеспечении безопасности в государстве и мирной жизни наших граждан.

"Вы находитесь в авангарде борьбы с терроризмом, экстремизмом и сохранения территориальной целостности страны. На вас также возложена ответственность за укрепление стабильности и правопорядка в обществе, борьбу с коррупцией и преступностью. Это сложные задачи, требующие нового подхода, современных знаний и искренней самоотдачи", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент особо отметил, что происходящие в мире вызовы и угрозы современности, изменения, требуют от чекистов большой ответственности и профессионализма.

"В такой ситуации к сотрудникам спецслужбы в обеспечении безопасности страны предъявляются особые требования, повышается доверие. Своевременное решение социальных вопросов военнослужащих повысит стремление их и подрастающего поколения к защите Родины", - сказал Глава государства.

Как отметил Садыр Жапаров, государство и впредь будет прилагать последовательные усилия по реализации программы обеспечения жильем военнослужащих.

"Я твердо верю, что вы будете укреплять свои усилия для обеспечения мира в нашем любимом Кыргызстане, сохранения чекистских традиций и всегда будете вносить свой вклад в будущее государства и нации", - сказал Президент.

Также Глава государства рассказал о планах по обеспечению льготным жильем учителей и медиков.

"В обществе высказываются различные мнения относительно жилья и служебных зданий для чекистов, о том, почему мол не выделяются учителям и врачам. Во-первых, если не обеспечены внутренняя и внешняя безопасность страны, то и квартиры никому не будут нужны. Мы знаем и видим это по событиям, происходящим в мире. Вот почему мы сначала обеспечиваем вас, чтобы вы тратили все свои силы и время на сохранение внутренней и внешней безопасности страны. Вы должны всегда помнить об этом", - сказал Садыр Жапаров, обращаясь к присутствовавшим на меро приятии.

Он также отметил, что государство продолжит уделять пристальное внимание обеспечению льготным жильем учителей и медицинских работников напомнив, что улучшенная ипотечная программа работает уже порядка года, в рамках которой есть соответствующая возможность.

Президент Садыр Жапаров осмотрел квартиры нового дома и еще раз поздравил сотрудников органов национальной безопасности с новосельем, пожелав им крепкого здоровья, успехов в работе и самоотверженной службы на благо Родины.

Отметим, что данный жилой дом рассчитан на 306 семей. Одномоментно для сотрудников органов национальной безопасности такого рода многоквартирный дом сдан в эксплуатацию впервые. Его построили всего за 1,5 года. При этом стоимость одного квадратного метра составила 300 долларов США".


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URL: https://www.vb.kg/421790
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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