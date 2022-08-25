В Узбекистане обнаружен древний зороастрийский храм

В Норинском районе Наманганской области Узбекистана обнаружен древний зороастрийский храм, сообщают СМИ со ссылкой на данные Мининноваций.

В ходе раскопок научная группа под руководством академика Ахмадали Аскарова обнаружила уникальные находки и храм, относящийся к древнему каменному веку, связанный с широким распространением зороастризма и ислама в регионе.

"Перед проведением раскопок мы предполагали, что обнаружим могилу древнего правителя и погребенные при нем богатства по традициям того времени. Результаты превзошли все ожидания – научная ценность и важность полученных нами источников огромны", – отметил Аскаров.

Археологические работы проводятся в рамках прикладного проекта, финансируемого Министерством инновационного развития на тему "Исследование археологических памятников Учтепа-Булокмозорского комплекса и превращение их в музей под открытым небом".

Напомним, что Родиной зороастризма считают древний Хорезм. Во всем мире, включая Иран, Индию, Афганистан и Пакистан, насчитывается 63 памятника этой мировой религии, а на территории Узбекистана их 38, в том числе 17 – в Хорезме.

Зороастризм является религией откровения. Это значит, что пророк получил истину, или откровение, от самого бога. Согласно преданию, когда случилось это великое событие, Зороастр достиг тридцати лет, возраста зрелой мудрости. Однажды он участвовал в весеннем празднестве и на рассвете отправился к реке за водой. Когда он пришел на берег, перед ним предстало сияющее существо, в присутствии которого пророк не увидел собственной тени на земле из-за его яркого свечения. Так Зороастр впервые встретился с Верховным божеством Ахура-Маздой. Потом он еще не раз чувствовал его присутствие или же слышал божественные слова, призывающие пророка на служение. И с готовностью им повиновался: "Пока у меня есть силы и возможности, я буду учить людей стремиться к истине".