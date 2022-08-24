В Бишкеке могут появиться "умные" светофоры

Вице-мэр по вопросам транспорта, строительства и архитектуры Бактыбек Абдиев встретился с представителями японской компании "KYOSAN". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Стороны обсудили реализацию проекта "Интеллектуальная система управления дорожным движением ARTEMIS". Представители компании презентовали систему умных светофоров для снижения загруженности дорог.

По итогам встречи совместно с городскими службами запланировали выезд по загруженным перекресткам столицы. Для изучения выбрали следующие участки:

- пересечение улиц Ахунбаева и Байтик Баатыра;

- пересечение улиц 7 Апреля и Горького;

- пересечение улицы 7 Апреля и проспект Чуй", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.

Для справки: Как работают умные светофоры? В основе принципа действия системы лежит возможность динамического управления сигналами. Благодаря этому происходит увеличение пропускной способности перекрестков. Система состоит из контроллеров, камер и удаленных датчиков движения, которые в режиме реального времени анализируют ситуацию на перекрестках, оценивают степень их загруженности и передают эту информацию на центральный сервер управления. Передача осуществляется посредством радиосреды или по оптическим линиям связи.

Получив свежие данные, центральный сервер посылает контроллерам светофоров определенную команду, которая позволяет разгрузить перекресток как можно быстрее. То есть зеленый или красный сигнал светофора включается определенным образом для сокращения времени пребывания автомобилей на перекрестках. Допустим, в случае усиленного трафика на одной из магистралей система продлит время действия зеленого сигнала светофора, для того чтобы избежать образование пробок.

Кроме того, умный светофор может прогнозировать дорожную ситуацию на 15-30 минут вперед. Это позволяет скорректировать его работу, выбрав более эффективную стратегию управления потоком автомобилей. При возникновении ДТП на перекрестках в план оперативно вносятся изменения.