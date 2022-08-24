СБНОН ликвидировала крупную нарколабораторию

Сотрудниками СБНОН МВД совместно с СС УВД Октябрьского района на территории города Бишкека ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 1 июня 2022 года в рамках досудебного производства на пересечении улиц Толстого и Ибраимова задержан гражданин З.Э., у которого в барсетке обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с психотропным веществом "Альфа-ПВП" весом 95 граммов.

При проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий по месту временного проживания З.Э. проведен неотложный обыск, в ходе которого в одной из комнат, оборудованной под нарколабораторию, обнаружены и изъяты химические вещества и приспособления для производства синтетических наркотиков (жидкости, ингредиенты, весы, емкости, респиратор и др.).

Кроме этого, задержанный показал тайник, в который ранее заложил закладку с психотропным веществом "Альфа-ПВП" весом 347 граммов. Общий вес изъятых психотропных веществ "Альфа-ПВП" составил 471 грамм, на сумму более 1 миллион 500 тысяч сомов. Также изъяты 6 канистр с веществом коричневого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертизы, в двух канистрах находились синтетические психостимуляторы в жидком виде, в четырех канистрах - ингредиенты для их приготовления.

В настоящее время проводятся дальнейшие специальные следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.