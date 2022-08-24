Погода
$ 82.18 - 83.18
€ 83.62 - 84.62

СБНОН ликвидировала крупную нарколабораторию

87  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками СБНОН МВД совместно с СС УВД Октябрьского района на территории города Бишкека ликвидирована нарколаборатория по производству синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 1 июня 2022 года в рамках досудебного производства на пересечении улиц Толстого и Ибраимова задержан гражданин З.Э., у которого в барсетке обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с психотропным веществом "Альфа-ПВП" весом 95 граммов.

При проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий по месту временного проживания З.Э. проведен неотложный обыск, в ходе которого в одной из комнат, оборудованной под нарколабораторию, обнаружены и изъяты химические вещества и приспособления для производства синтетических наркотиков (жидкости, ингредиенты, весы, емкости, респиратор и др.).

Кроме этого, задержанный показал тайник, в который ранее заложил закладку с психотропным веществом "Альфа-ПВП" весом 347 граммов. Общий вес изъятых психотропных веществ "Альфа-ПВП" составил 471 грамм, на сумму более 1 миллион 500 тысяч сомов. Также изъяты 6 канистр с веществом коричневого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертизы, в двух канистрах находились синтетические психостимуляторы в жидком виде, в четырех канистрах - ингредиенты для их приготовления.

В настоящее время проводятся дальнейшие специальные следственные действия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421800
Теги:
МВД, наркотики, Кыргызстан, наркотрафик
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  