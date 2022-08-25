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Какие интересные мероприятия пройдут в Бишкеке в честь Дня независимости

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- Анастасия Карелина
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Муниципалитет столицы обнародовал программу культурных мероприятий к Дню независимости Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы мэрии, в честь празднования Дня Независимости в Бишкеке состоятся следующие мероприятия:

31 августа в 19 часов 30 минут на площади Ала-Тоо запланирован концерт с участием звезд кыргызской эстрады.

В парке "Здоровье" с 16 до 19 часов будут организованы спортивные состязания для детей района по пяти видам спорта (волейбол, атлетика, эстафета, мини-футбол, аркан тартыш).

Также в парке "Здоровье" на 16 часов 30 минут запланировано выступление спортсмена-экстремала Алексея Тепляшина. Он намерен продемонстрировать рекорд по перетягиванию трех автобусов.

Первомайский район:

26 августа 2022 года с 20 до 23 часов на площадке Национального исторического музея планируется проведение мероприятия "Дань Кыргызской моде. От истоков к современности".

27 августа в 12 часов в жилом массиве "Мурас-Ордо" планируется песенный конкурс "Ыр-Кесе" с участием актива и фольклорных ансамблей.

Октябрьский район:

31 августа с 18 до 21 часа в парке "Ынтымак-2" планируется организация Фестиваля уличной еды. Будут организованы различные кулинарные турниры и игры.

Свердловский район:

30 августа в 10 часов планируется проведение праздничного мероприятия с концертной программой в парке "Карагачевая роща".

30 августа в 11 часов намечается проведение спортивных игр для жителей и актива МТУ на площадке средней школы №11.

31 августа в 11 часов на спортплощадке средней школы № 52 проведут спортивные игры.

31 августа в 11 часов в жилмассиве "Эне-Сай" пройдут концерт и спортивные соревнования.

Ленинский район:

31 августа в 10 часов в жилмассиве "Ак-Орго" (Жолон/Алыкулова) планируется праздничное мероприятие и открытие детской спортивной площадки.

31 августа в 14 часов в жилмассиве "Ала-Арча" (Сыдыгалы/Шералиева) пройдет праздничное мероприятие.


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URL: https://www.vb.kg/421803
Теги:
День независимости, праздник
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