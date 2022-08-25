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На Иссык-Куле милиционеры подарили детям школьные принадлежности

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- Айжан Мамбеталиева
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На Иссык-Куле детям, которые в этом году станут первоклассниками, милиционеры подарили школьные принадлежности. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

В рамках благотворительной акции "Дорога в школу", традиционно проходящей накануне начала нового учебного года, инспектора по делам детей ОВД Иссык-Кульского района подарили будущим школярам из малообеспеченных семей новые школьные принадлежности.

Благотворительная акция по сбору первоклассников в школу стала доброй традицией. Уже который год не остаются в стороне от этой доброй акции и милиционеры из курортной зоны Иссык-Кульской области. Ежегодно в рамках этого мероприятия инспектора ИДД и ветераны районной милиции помогают собрать детей к новому учебному году, чьи семьи попали во временную трудную жизненную ситуацию.

В преддверии нового учебного года милиционеры и ветераны ОВД Иссык-Кульского района подарили школьные принадлежности семерым детям из села Ананьево.

Подарки школьников были укомплектованы всеми необходимыми учебными принадлежностями. На вручении школьных принадлежностей ветеран милиции Темирбек Мендегулов поздравил детей с наступающим Днем знаний, и пожелал получать в школе только хорошие отметки. Радостная ребятня с большим удовольствием приняли подарки и пообещали хорошо учиться. Подобные мероприятия будут проведены на всей территории Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/421805
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, школа
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