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На Иссык-Куле изъято и уничтожено 27,6 метра рыболовных сетей

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- Асия Канаева
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В акватории озера Иссык-Куль изъято и уничтожено 27,6 метра рыболовных сетей.

Рейдовые мероприятия прошли в целях обеспечения охраны объектов животного и растительного мира. Государственные инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора исследовали акваторию озера Иссык-Куль от села Маяк Тюпского района до села Боз-Бешик Джети-Огузского района, а также от села Орто-Орукту до села Чон-Орукту Иссык-Кульского района. Обнаруженные синтетические рыболовные сети были изъяты и уничтожены.


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URL: https://www.vb.kg/421807
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство, экология Иссык Куля
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