На Иссык-Куле изъято и уничтожено 27,6 метра рыболовных сетей

В акватории озера Иссык-Куль изъято и уничтожено 27,6 метра рыболовных сетей.

Рейдовые мероприятия прошли в целях обеспечения охраны объектов животного и растительного мира. Государственные инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора исследовали акваторию озера Иссык-Куль от села Маяк Тюпского района до села Боз-Бешик Джети-Огузского района, а также от села Орто-Орукту до села Чон-Орукту Иссык-Кульского района. Обнаруженные синтетические рыболовные сети были изъяты и уничтожены.