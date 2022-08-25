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Фонд поддержки развития туризма в КР открыл новый неизведанный маршрут

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- Анастасия Карелина
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Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике открыл новый ранее неизведанный маршрут. Это - Долина Арпа. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Команда фонда отправилась на юг Нарынской области. Долина Арпа со всех сторон окружена горными массивами и хребтами. Находится долина на высоте более 2900 метров над уровнем моря. Несмотря на суровый климат этого края, луга долины используются в качестве пастбищ для скота.

Сотрудники фонда вместе с Узгенским районным акимиатом, сотрудниками местного лесхоза и волонтерами провели рекогносцировку местности, чтобы нанести на карту весь маршрут. В итоге в ущелье Кара-Шоро и Арпа появились информационные стенды со всей необходимой информацией для путешественника.

Начиная маршрут, турист не всегда представляет, что ждет его впереди. Бывает, что начинающие любители трекинга поворачивают назад, не дойдя буквально несколько сотен метров до спрятавшегося в горах озера или водопада. Теперь на многих маршрутах фондом устанавливаются информационные стенды и указатели, создаются смотровые площадки, где можно отдохнуть и полюбоваться видом.

В планах у сотрудников фонда также договориться со всеми владельцами экотроп, чтобы на старте маршрутов стояли урны, а крутые подъемы и спуски укреплялись и становились безопасными.

"Длина экологической тропы Арпа - Кара-Шоро составляет 101 километр. Этот маршрут объединяет две области: Нарынскую и Ошскую. В последнее время он набирает популярность у многих туристов, как местных, так и иностранных", - рассказал менеджер проекта от Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Он также подчеркнул, что Фонд поддержки развития туризма в КР совместно с Узгенским районным акимиатом, а также волонтерами обеспечили "Арпу" инфонавигацией и маркировочными указателями для информирования туристов.

Данная тропа имеет большие перспективы в плане развития внутреннего и внешнего туризма в регионе. Новый маршрут Арпа – Кара-Шоро можно пройти пешком или проехать на лошади. Экотропа проходит по живописным и не тронутым цивилизацией местам.


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URL: https://www.vb.kg/421808
Теги:
Нарынская область, туризм, Кыргызстан
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