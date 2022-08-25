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Акылбек Жапаров выступил на открытии Молодежного форума "Келечек"

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- Анастасия Карелина
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в открытии первого Молодежного форума Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза "Келечек". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В мероприятии также принял участие председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Выступая с приветственным словом, Акылбек Жапаров отметил, что молодежная повестка СНГ и ЕАЭС является одним из новых векторов евразийской интеграции.

"Данный форум проводится по инициативе Кыргызской Республики в рамках своего председательства в органах Евразийского экономического союза. Мы надеемся, что и в будущем эстафета по проведению молодежного форума будет продолжена. Сегодняшний форум собрал свыше 500 участников, самых активных представителей молодежи, среди них есть люди, прилагающие немало усилий для стабильного роста взаимовыгодного сотрудничества и интеграции в пространстве СНГ и ЕАЭС", - сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что на данный момент очень важно, чтобы молодое поколение, интеллектуалы и бизнес-акселераторы понимали современную роль предпринимательства, значимость профессии, инфраструктуры для технологического рывка СНГ и ЕАЭС.

"Образование и общественные проекты, особенно в сфере интернациональной экономики, робототехники и IT-технологии представляет огромные возможности для креативной молодежи. Важно, что Молодежная повестка СНГ и ЕАЭС является одним из новых векторов евразийской интеграции. Дальнейшая диверсификация данного направления позволит расширить географию контактов нашей молодежи с зарубежными государствами, интеграционными региональными объединениями – от Южной Америки до Юго-Восточной Азии. Практика последних десятилетий убеждает, что в динамично меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств и организаций, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь", - сказал он.

Глава кабмина выразил мнение, что Молодежный форум станет по-настоящему действенным механизмом взаимодействия государств СНГ и ЕАЭС, молодых представителей бизнеса и делового сообщества для решения современных задач, стоящих перед человечеством по обеспечению устойчивого развития.

"Надеюсь, что наш Форум станет "прорывным рычагом" интеграционных процессов молодежи в странах-участницах Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза", - констатировал Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/421811
Теги:
Акылбек Жапаров, молодежь, СНГ, форум, Кабинет министров
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