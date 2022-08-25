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В 2022 году Гарантийный фонд поддержал уже более 300 предпринимателей

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- Анастасия Карелина
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При поддержке "Гарантийного фонда" свыше 1,25 миллиарда сомов были направлены на сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Гарантийный фонд".

В 2022 году по состоянию на 30 июля услугами организации воспользовались более 300 предпринимателей страны, из них 88 процентов являются представителями бизнеса из регионов.

Гарантийная поддержка была представлена в объеме, превысившем отметку 710 миллионов сомов, обеспечив доступ к кредитным ресурсам на сумму 2,7 миллиарда сомов.

Анализ результатов деятельности за 7 месяцев показал, что сумма гарантий, предоставленных на сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции составила 46 процентов от всего объема гарантий, достигнув показателя 343 миллионов сомов. Объем кредитов на указанные отрасли составил более 1,25 миллиарда сомов.

Кредитные средства под гарантийное обеспечение в сфере услуг, строительстве и торговли в совокупности составили 42 процента от общего объема кредитов с показателем 1,13 миллиарда сомов.

Остальная часть кредитов, доля которых составила 12 процентов с показателем 312 миллионов сомов приходится на развитие промышленности, транспортных и прочих услуг.


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URL: https://www.vb.kg/421813
Теги:
сельское хозяйство, предприниматель
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