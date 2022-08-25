В КР хотят разработать дорожную карту по предупреждению насилия над детьми

Уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева и представитель структуры "ООН-женщины" в Кыргызской Республике Улзийсурен Жамсран провели рабочее совещание по новым социальным технологиям для предупреждения и реагирования на насилие в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Во встрече участвовали полномочные представители президента Кыргызстана в областях, вице-мэры Бишкека и Оша по социальным вопросам, представители министерств и кризисных центров из Бишкека, Оша, Баткенской, Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей.

По итогам тренинга участники обсудили возможности разработки дорожной карты по предупреждению насилия в отношении девочек в привязке к проекту Национальной стратегии и плана действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике.