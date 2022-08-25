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Таможенники задержали незаконно ввезенный из Таджикистана виноград

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- Асия Канаева
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Кыргызские таможенники задержали незаконно ввезенный на территорию Кыргызстана из Республики Таджикистан виноград. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

Сотрудниками "Оперативной" таможни в городе Оше по подозрению в перевозке товаров с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС было остановлено и проверено автотранспортное средство марки Volkswagen. Машиной управлял гражданин Кыргызской Республики И.А.М.

При досмотре грузового отсека автотранспорта был обнаружен товар – свежий виноград свежий общим весом 2 тонны 500 килограммов на сумму 162 500 сомов.

Гражданин И.А.М пытался незаконно ввезти груз из Республики Таджикистан.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП. Собранные материалы переданы в прокуратуру Ошской области для принятия процессуального решения.


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URL: https://www.vb.kg/421823
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, таможня
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