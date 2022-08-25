В Узбекистане создали Совет по искусственному интеллекту

При Министерстве инновационного развития создан Консультативный совет по искусственному интеллекту (ИИ). Его возглавил советник министра инновационного развития Бобур Рахимов, сообщают СМИ.

Новая структура займется разработкой предложений по развитию Национальной стратегии Узбекистана по искусственному интеллекту, а также налаживанием обратной связи с обществом в этом направлении.

В рамках структуры совета будут созданы рабочие группы, которые наладят связь исследователей с компаниями для проведения практических экспериментов с использованием искусственного интеллекта и их скорейшего внедрения в экономику страны.

В работе Совета на общественных началах могут принять участие представители частного сектора, академических и экспертных кругов, СМИ, общественных организаций, а также видные общественные деятели.

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов стал почетным председателем совета.

Напомним, что в феврале прошлого года в Узбекистане был утвержден перечень пилотных проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта, реализуемых в 2021-2022 годах, однако ИИ широкого распространения так и не получил.