Кыргызские пограничники задержали контрабанду на 1 миллион сомов

Пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области пресекли несколько фактов незаконного провоза грузов через границу. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

В селе Кара-Бак Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда совместно с сотрудниками МВД и ГТС КР задержали автомашину марки "Киа-Бонго" под управлением гражданина Кыргызской Республики М.Т., 2001 года рождения, который пытался нелегально провезти из Таджикистана в Кыргызстан 500 пачек тетрадей.

В селе Интернационал Лейлекского района пограничники Лейлекского пограничного отряда задержали автомашину "Опель-Астра" под управлением гражданина Кыргызской Республики Р.А.у., 1992 года рождения. В машине у гражданина Р.А.у. был обнаружен лекарственный препарат для уколов "Мидокалм Рихтер", произведенный в Венгрии. Какие-либо документы на груз у водителя отсутствовали.

По предварительным данным, стоимость всех задержанных грузов составила около 1 миллиона сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные водители, автомашины и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.