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Задержаны члены Кызыл-Кийского джамаата джихадистов

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- Асия Канаева
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УГКНБ КР по Баткенской области в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 267 ("Незаконный оборот оружия и боеприпасов") УК КР задержаны трое членов Кызыл-Кийского джамаата джихадистов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Задержанный "Г.у.К" по кличке "Абу Нур", 1993 года рождения, уроженец города Кызыл-Кия, ранее судимый по статье 164 УК КР, является лидером джамаата. "П.А.И.", 1981 года рождения, уроженец города Кызыл-Кия, ранее судимый по статье 229-2 часть 1 УК КР, является духовным наставником джамаата. По имеющимся данным распространяет террористические аудио-видео-материалы С.Бурятского (член МТО "Имарат Кавказ"). "К.Д.Р.", 1992 года рождения, уроженец города Кызыл-Кия, ранее состоял в преступной группе К.Досонова по кличке "Дженго", отвечает за боевую и физическую подготовку членов джамаата.

Преступная группа "Абу Нура" на протяжении нескольких лет совершила серию разбойных нападений, т.н. "ганиматов", в целях оказания финансовой помощи пособникам/боевикам МТО в Сирии.

В результате проведенных обысков по местам жительства были изъяты 3 гранаты системы РГД-5, боеприпасы калибра 7.62 мм. - 49 штук, 5.45 мм. - 5 штук и 9 мм. - 3 штуки, 3 ножа (холодное оружие), а также большое количество электронных носителей и религиозной литературы.

По результатам баллистической экспертизы, изъятые боеприпасы признаны боевыми.

Один из задержанных водворен в ИВС ОВД Баткенского района, в отношении двух его соучастников ожидается заключение теологической экспертизы, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/421830
Теги:
ГКНБ, задержание, терроризм
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