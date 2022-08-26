Пять детенышей краснокнижных млекопитающих КР, которых вы должны знать

Представляем вашему вниманию подборку детенышей из пяти краснокнижных млекопитающих, обитающих на территории Кыргызстана:

Аюу (Бурый медведь) - населяют Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Индия, Непал, Пакистан и Афганистан.

Имеет относительно небольшие размеры: длина тела 1,5-2,2 метра, масса 135-200 килограммов. Однако встречаются и очень крупные особи.

Маныл (Манул) - обитает на обширной, но фрагментированной территории в Азии: от Западного Ирана и Армении, Средней Азии и некоторых регионов России, Монголии и Тибета.

Внешностью и размерами похож на домашнюю кошку, но отличается более короткими и массивными туловищем и лапами, а также длинным и густым мехом. Длина головы и туловища составляет от 46 до 65 см, длина хвоста - от 21 до 31 сантиметров, масса составляет 2-5 килограммов.

Кундуз (Среднеазиатская выдра) - ареал охватывает Восточный Иран и Афганистан, стран Средней Азии.

Крупный зверь с вытянутым гибким телом обтекаемой формы. Длина тела - 55-95 сантиметров, хвоста - 26-55 сантиметров, масса - 6-10 килограммов.

Ирбис (Снежный барс) - мировой ареал охватывает горные области Центральной и Южной Азии – Тянь-Шань, Памир, Гиндукуш, Каракорум, Гималаи, Кунь Лунь, Тибет, Алтай, Саяны.

Отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. Достигая вместе с хвостом длины 200-230 сантиметров, имеет массу до 55 килограммов.

Чаар күсөн (Перевязка) - обитает в Восточной Европе и Центральной Азии.

По внешнему виду перевязка напоминает лесного и степного хорька, но имеет меньший размер: длину тела от 29 до 38 см и длину хвоста от 15 до 22 сантиметров. Вес взрослых перевязок составляет от 370 до 730 граммов.