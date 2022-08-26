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Экоактивисты против постройки вблизи Бишкека нового цементного завода

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- Светлана Лаптева
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Возле Бишкека планируют построить новый цементный завод - трансформировано 26 гектаров орошаемой пашни. По сообщению, ОО "МувГрин, активные граждане и экологи выступают против строительства цементного завода в селе Новопокровка Чуйской области.

С 2012 года Кантский цементный завод загрязняет близлежащие села - почва покрывается слоем цементной пыли, и дым доходит до Бишкека.

"Строительство более крупного цементного завода приведет к экологической катастрофе. В Бишкеке загрязнение воздуха превышает нормы в несколько раз круглый год. Правительство не может обеспечить исполнение мер по снижению выбросов.

Загрязнение воздуха от завода приведет к ухудшению здоровья населения. Также экологическая обстановка отразится на развитии экономики, сделав проживание в столице непривлекательным. Власти должны заботиться о здоровье и и благосостоянии людей в первую очередь."

Мария Колесникова, председатель ОО "МувГрин".

"Загрязнение воздуха вызывает одышку, головные боли и снижает иммунитет. В 2017-2019 годах мы наблюдаем рост заболеваний органов дыхания в стране, таких, как бронхиальная астма, аллергический ринит."

Талант Сооронбаев, пульмонолог.

"В Чуйской области одним из преобладающих является восточное направление ветра - то есть в сторону Бишкека из с. Новопокровка. Перенос цементной пыли усилит загрязнение воздуха в городе."

Инна Брусенская, эксперт по мониторингу качества воздуха ОО "МувГрин"

Текст в описании

Кабмин трансформировал земельный участок в Новопокровском айылном аймаке Ысык-Атинского района Чуйской области для строительства завода по производству цемента. Об этом сообщается на сайте кабмина, - пишет издание economist.kg.

Согласно документу, трансформировано 26 гектаров орошаемой пашни, находящейся в государственной собственности, из категории "Земли сельскохозяйственного назначения" в категорию "Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения".


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URL: https://www.vb.kg/421835
Теги:
Кант, промышленность, экология
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