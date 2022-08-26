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В учреждения СИН адвокатов вновь не пускают без отрицательного ПЦР-теста

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Адвокатов вновь не пускают к подзащитным в СИЗО без отрицательной медицинской справки на COVID-19. Об этом в социальных сетях сообщил адвокат Батыр Ботобеков.

"Сегодня меня не пустили сотрудники Учреждения №21 ГСИН КР из-за отсутствия медицинской справки на COVID-19. Сотрудники ссылаются на приказ председателя ГСИН А.Эгембердиева от 04 августа 2022 года, в котором указывается "лицам посещающим учреждения СИН иметь при себе результаты экспресс тестов или ПЦР анализов даже при наличии справки о вакцинации от коронавируса", - написал он.

Адвокат уточнил, что считает данный приказ председателя ГСИН незаконным, поскольку он ограничивает права подозреваемых/обвиняемых лиц на юридическую помощь.

"Также данный приказ противоречит нормам невмешательства и воспрепятствует деятельности адвоката. В настоящее время в стране не действует режим чрезвычайного положения, все ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса были сняты. Почему ГСИН по своей инициативе идут на такие шаги мне не понятно", - возмутился адвокат.

Он также пояснил, что документ ограничивает права содержащихся в исправительных учреждениях лиц, поскольку требует "предоставлять свидания осужденным с родственниками только при наличии у них экспресс тестов или ПЦР анализов на коронавирусную инфекцию".

"Откуда у людей найдутся лишние деньги на тестирование?", - негодует адвокат.


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URL: https://www.vb.kg/421842
Теги:
ГСИН, правозащитники, Кыргызстан, адвокат, тюрьма
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