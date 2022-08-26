"Объем товарооборота между КР и РТ за 6 месяцев составил 568 млн долларов"

На полях Евразийского межправительственного совета состоялась встреча председателя кабинета министров Акылбека Жапарова с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров отметил, что официальный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику, а также достигнутые договорённости в ходе 10-го заседания кыргызско-казахстанского межправительственного совета стали наглядным свидетельством положительной динамики в укреплении братских отношений между двумя странами.

"Объем товарооборота между нашими странами за шесть месяцев 2022 года составил 568 миллион долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 24%. Это радует нас. При этом нам есть к чему стремится. Регулярные и своевременные встречи станут отличным подспорьем для обсуждения и поиска решений по ряду вопросов, существующих сегодня, в том числе в торговой и транзитной сферах",- отметил Акылбек Жапаров.

В начале встречи премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с недавней трагической гибелью граждан Кыргызской Республики в ДТП в Ульяновской области Российской Федерации.

"Наша основная цель – полная реализация поставленных главами государств задач и дальнейшее укрепление казахстанско-кыргызского сотрудничества. В частности, увеличение объема взаимной торговли до 2 миллиардов долларов", – отметил Алихан Смаилов.

В ходе встречи также были обсуждены реализация проекта по строительству Индустриального торгово-логистического комплекса в районе КПП "Ак-Тилек" и "Карасу", повышение цен на дизельное топливо в Республике Казахстан, сотрудничество в области сельского хозяйства, а также беспрепятственное пересечение кыргызскими грузовыми автотранспортными средствами кыргызско-казахстанской государственной границы.