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В Кыргызстан прибыл премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета прибыл премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в международном аэропорту "Иссык-Куль" высокого гостя встретил заместитель председатель кабмина Бакыт Торобаев.

Напомним, что с 25 по 26 августа 2 в городе Чолпон-Ате проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрен ряд актуальных вопросов в рамках интеграционного объединения.


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URL: https://www.vb.kg/421845
Теги:
Бакыт Торобаев, Узбекистан, Кыргызстан, премьер-министр
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