В Кыргызстан прибыл премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов

В Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета прибыл премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в международном аэропорту "Иссык-Куль" высокого гостя встретил заместитель председатель кабмина Бакыт Торобаев.

Напомним, что с 25 по 26 августа 2 в городе Чолпон-Ате проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета, где будет рассмотрен ряд актуальных вопросов в рамках интеграционного объединения.