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Twitter помечал достоверную информацию о COVID-19 как ложную

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- Канат Кожоев
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Социальную сеть Twitter уличили в дезинформации по поводу коронавируса, сообщает The Washington Post.

Как пишет газета, в ряде случаев соцсеть даже приостановила работу аккаунтов врачей и ученых, которые предупреждали население об опасностях, связанных с вирусом. После обнаружения проблемы специалисты компании восстановили замороженные аккаунты, а на большей части твитов убрали отметку о недостоверности сведений.

Компания Twitter в марте 2021 года объявила, что будет помечать публикации, которые содержат дезинформацию о вакцинах от коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/421846
Теги:
Twitter, социальные сети, мировые новости
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