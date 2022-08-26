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В Кыргызстане школьникам рекомендовано соблюдать масочный режим

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- Айжан Мамбеталиева
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Медики рекомендуют соблюдать масочный режим в школах. Об этом сообщает в Республиканский штаб по COVID-19.

Как пояснила врач по общей гигиене ДПЗиГСЭН МЗ КР Мария Кушубакова, необходимо установить санитайзеры на входах в учебные заведения, соблюдать социальную дистанцию, обеспечить туалеты мыломоющими средствами.

Студенты также должны иметь при себе антисептики или влажные салфетки.

По ее словам, в настоящее время в Кыргызстане отменен масочный режим. Но в осенние и зимние месяцы идет рост инфекционных заболеваний, таких как грипп и COVID-19. Поэтому рекомендуется соблюдать масочный режим в школах. Наряду с этим необходимо проветривать классы и коридоры в течение 10-15 минут.


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URL: https://www.vb.kg/421849
Теги:
Кыргызстан, COVID-19, маски
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