В Кыргызстане школьникам рекомендовано соблюдать масочный режим

Медики рекомендуют соблюдать масочный режим в школах. Об этом сообщает в Республиканский штаб по COVID-19.

Как пояснила врач по общей гигиене ДПЗиГСЭН МЗ КР Мария Кушубакова, необходимо установить санитайзеры на входах в учебные заведения, соблюдать социальную дистанцию, обеспечить туалеты мыломоющими средствами.

Студенты также должны иметь при себе антисептики или влажные салфетки.

По ее словам, в настоящее время в Кыргызстане отменен масочный режим. Но в осенние и зимние месяцы идет рост инфекционных заболеваний, таких как грипп и COVID-19. Поэтому рекомендуется соблюдать масочный режим в школах. Наряду с этим необходимо проветривать классы и коридоры в течение 10-15 минут.