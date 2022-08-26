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Глава правления "Айыл Банка" и два его заместителя уволились

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- Александра Василькова
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Совет директоров ОАО "Айыл Банк" 25 августа, рассмотрев заявления об увольнении от председателя правления Улана Букабаева, его заместителей Акылбека Байысова и Уланбека Ногаева от 24 августа, в соответствии с постановлением прекратил их полномочия, сообщает банк.

На основании постановления совета директоров ОАО "Айыл Банк" от 25 августа 2022 года председателем правления ОАО "Айыл Банк" избран Максат Эржанов, его заместителями Эрмек Бакасов, Нурдин Мусуралиев и Эркин Тазабеков.

Напомним, ОАО "Айыл Банк" является правительственным и системообразующим коммерческим банком. В апреле этого года он оказался в эпицентре коррупционного скандала.

А в ночь на 18 июня в камере СИЗО ГКНБ в Бишкеке повесился бывший банкир Бакыт Асанбаев, занимавший различные должности в "Айыл Банке". В ноябре 2019 года его назначили заместителем председателя правления банка. До этого он возглавлял управление администрирования кредитов.


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URL: https://www.vb.kg/421852
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, экономика
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