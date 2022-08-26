Возбуждено уголовное дело по строительству моста в Кочкорском районе

Прокуратурой Кочкорского района проведена проверка строительства моста, расположенного на 1-500 км. автодороги Кочкор-Коммунизм, который проходит через реку Чу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что ответственными лицами предприятий министерства транспорта и дорог незаконно перечислены в счет частной строительной компании бюджетные средства, которые в свою очередь не выполнили соответствующие строительные работы на мосту, в связи, с чем государству нанесен материальный ущерб в размере 5 миллион 728 тысяч 133 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.