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Возбуждено уголовное дело по строительству моста в Кочкорском районе

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой Кочкорского района проведена проверка строительства моста, расположенного на 1-500 км. автодороги Кочкор-Коммунизм, который проходит через реку Чу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что ответственными лицами предприятий министерства транспорта и дорог незаконно перечислены в счет частной строительной компании бюджетные средства, которые в свою очередь не выполнили соответствующие строительные работы на мосту, в связи, с чем государству нанесен материальный ущерб в размере 5 миллион 728 тысяч 133 сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/421854
Теги:
Генеральная прокуратура, Кочкорский район, мост, Нарынская область
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