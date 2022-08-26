Выпущены марки, посвященные 10-летию ЕАЭС

Участники Евразийского межправсовета погасили памятные марки, выпущенные почтовыми службами стран ЕАЭС в честь десятилетия Евразийской экономической комиссии.

Как сообщается на сайте посольства России в Кыргызстане, "Совместный выпуск евразийских марок стал для всех стран государств-членов ЕАЭС доброй традицией.

Первый выпуск состоялся в 2015 года и был посвящен подписанию договора о Евразийском экономическом союзе и началу функционирования ЕАЭС. ВТорой выпуск в 2019 году был приурочен к пятилетнему юбилею союза.

Почтовыми службами союза также были изготовлены памятные сувенирные штемпели с указанием даты и места специального гашен7ия. 26 августа 2022 года город Чолпон-Ата."