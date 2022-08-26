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СМИ: кримавторитета Доо-Чингиза убивали несколько человек?

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- Бактыгуль Акжолова
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В убийстве криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу "Доо Чынгыз" участвовали пятеро человек. Об этом пишет издание "Азия Ньюс" со ссылкой на оперов МВД.

По данным СМИ, кримавторитет получил 60 ножевых ранений.

"В любом случае смерть покойного - загадка. Рано или поздно секретная информация наверняка будет раскрыта",- пишет газета.

Напомним, 30 июля в бишкекском СИЗО–1 был убит один из криминальных авторитетов республики, правая рука Камчи Кольбаева Чынгыз Джумагулов по кличке Доо (Великан)


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URL: https://www.vb.kg/421860
Теги:
СМИ, убийство, криминал, Чынгыз Жумагулов
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