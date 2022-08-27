В Бишкеке победитель конкурса "Лучший двор" получит 100 тысяч сомов

В рамках объявленного конкурса "Лучший двор" и "Лучший квартал" прошли встречи с жителями Первомайского, Свердловского и Октябрьского районов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, условия конкурса обсуждались с участием председателей квартальных и домовых комитетов, актива и муниципальных территориальных управлений.

Во время встречи представители Агентства развития города Бишкек и привлечения инвестиций ознакомили участников с условиями участия в конкурсе и дали разъяснения по каждому пункту положения.

Затем желающие могли задать интересующие их вопросы, а также дать свои предложения и дополнения. В завершение присутствующих призвали принять активное участие в таком конкурсе.

Мэрия отмечает, что конкурс "Лучший двор" проводится в двух категориях: дома, введенные в эксплуатацию до 1991 года, и дома, введенные в эксплуатацию после 1991 года. В конкурсе "Лучший двор" участвуют ТСЖ, ЖСК, ЖЭК и домовые комитеты города Бишкек. В конкурсе "Лучший квартал" участвуют квартальные комитеты города Бишкек.

Призовой фонд конкурса "Лучший двор" составляет 460 тысяч сомов и распределяется следующим образом:

- 1 место – 100 тысяч сомов, количество мест – 2;

- 2 место – 80 тысяч сомов, количество мест – 2;

- 3 место – 50 тысяч сомов, количество мест – 2.

Призовой фонд конкурса "Лучший квартал" составляет 300 тысяч сомов и распределяется следующим образом:

- 1 место – 130 тысяч сомов, количество мест – 1;

- 2 место – 100 тысяч сомов, количество мест – 1;

- 3 место – 70 тысяч сомов, количество мест – 1.

Заявки принимаются до 20 октября 2022 года.