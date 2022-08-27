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Наступит ли светлое завтра?

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- Бакыт Стамов
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Еду по одной из улиц Бишкека, по встречной полосе мчится грузовик. Нет, не жму на тормоз или резко перестраиваюсь! А быстро закрываю окна автомашины, чтобы густой дым из выхлопной трубы грузовика не заполнил салон автомобиля. В последние годы в столице увеличилось количество автомашин, особенно среди пассажирских и грузовых, которые нещадно "дымят". До каких пор столица будет задыхаться? Кто ответствен за жуткую городскую экосреду? Корреспондент нашей газеты провел расследование.

Тяжко дышать из-за старья

В Кыргызстане довольно старый автопарк. Основная часть населения не может позволить себе купить новый автомобиль. Ездят на дымящем старье. По словам специалистов, основная причина сизого дыма из выхлопной трубы – попадание моторного масла в рабочую область цилиндра. Капремонт двигателя легковой автомашины тоже делать не спешат, поскольку он обходится в среднем 85-90 тысяч сомов. А некоторые водители маршруток вообще считают, что черный дым автомобилей на дизельном топливе безвредный, а вот от бензина – ядовитый. Однако какого бы мнения не придерживались водители, дым из выхлопной трубы автомобиля бьет не только по карману его владельца, а что намного опаснее и страшнее – по экологии города, по здоровью людей.

Судя по данным Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики (2015-2018 годы), "основным источником загрязнения газами является автомобильный транспорт, на долю которого приходится более 80 процентов всех выбросов". По данным Национального статистического комитета, на декабрь 2020 года в Бишкеке было зарегистрировано более 400 тысяч частных авто, а на улицы столицы ежегодно выходят около 2 тысяч маршрутных бусов для перевозки пассажиров.

Казалось бы, что проблему может легко решить Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД КР. Останавливай авто с длинным шлейфом дыма и штрафуй! Но не все так просто. В пресс-службе ГУОБДД сказали, что этим вопросом они особо не занимаются. Сотрудники ведомства признались, что они не могут останавливать и штрафовать водителей из-за того, что их автомобили "дымят". У них попросту нет прибора – газоанализатора, с помощью которого можно установить, превышает ли допустимые нормы выброса тот или иной автомобиль или нет. По их словам, иногда во время рейдов они приезжают на конечные остановки маршрутных бусов и проверяют уровень выхлопных газов.

Кстати, в Кодексе КР о правонарушениях есть статья, согласно которой за управление транспортным средством с техническими неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена, полагается штраф для физлиц в размере 55 расчетных показателей, или 5 тысяч 500 сомов! Во втором пункте этой же статьи говорится, что за не прохождение обязательного техосмотра – штраф 3 тысячи сомов. Стало быть, если бы сотрудники ГУОБДД тщательно проверяли наличие прохождения техосмотра, то дымящих машин в городе однозначно стало бы меньше.

Техосмотр уже не преграда

Но, как оказалось и тут есть свои нюансы. Как рассказал президент Ассоциации органов оценки соответствия и контроля КР (куда входят компании, осуществляющие техосмотр) Сатан Асылбеков, по всей стране действуют 65 пунктов техосмотра. Но проблема в том, что сегодня проходить осмотр обязаны только отдельные категории транспортных средств. Это автомобили, занимающиеся перевозкой пассажиров, грузовые авто, принадлежащие организациям, служебный транспорт, транспорт, перевозящий опасные грузы, и спецтехника. "Старые "КамАЗы", "МАЗы" дымят как паровозы. Но если они собственность самого водителя, то могут и не проходить техосмотр", - говорит Сатан Асылбеков.

По информации начальника управления технического регулирования и метрологии Министерства экономики и коммерции Бактыбека Шабданова, с начала 2022 года техосмотр прошли 155 тысяч 960 автомашин. По мнению главы ассоциации Сатана Асылбекова, техосмотр проходят только 15 процентов от всех транспортных средств, которые обязаны делать эту процедуру. Получается, и пункты техосмотра не могут стать серьезной преградой в загрязнении воздуха. К тому же, как поведал Бактыбек Шабданов, если автомашина старше 15 лет, то и требования к выхлопам газа пониженные. "Но даже в таком случае, если идет дым, то техосмотр транспортное средство пройти не может", - говорит он.

В целом, машины старше 7 лет должны проходить техосмотр ежегодно. А перевозящие пассажиров, опасные и специальные грузы – два раза в год. Что касается качества проверки самих пунктов, то законом предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов, если проверяющие выполняют свою работу ненадлежащим образом.

Борьба за чистый воздух

Серьезно взяться за проблему решили в Министерстве транспорта и коммуникаций. После расформирования Госэкотехинспекции в их ведение перешло Управление контроля и надзора в сфере дорожно-транспортной безопасности. Оказалось, что почти пять лет управление бездействовало. Как рассказала нынешний его начальник Гулсада Ибраимова, подразделение было создано в составе Госэкотехинспекции еще в 2017 году после вступления КР в ЕАЭС и принятия новых технических регламентов. Однако, когда подразделение было создано, документы приведены в соответствие, и сотрудники были готовы приступить к работе, ввели мораторий на проверки на три года. А когда срок моратория прошел, произошла реорганизация: управление перешло в Минтранс.

А после пришлось ждать постановления кабмина, которое утвердило перечень госорганов, имеющих право проверять. При этом в воздухе повис еще один вопрос – проверка транспорта, находящегося на балансе муниципалитета. Оказалось, чтобы проверять транспорт мэрии и ее структурных подразделений – а это автобусы, бусы, грузовые автомобили – необходимо новое разрешение на проверку деятельности органов местного самоуправления. Пока управление его не имеет. И если его не дадут, то у сотрудников нет права проверять исправность бусов в Бишкеке. Но управление планирует начать масштабную проверку пунктов технического осмотра машин уже с октября. "В первую очередь сами пункты техосмотра должны соответствовать всем нормам. И мы проконтролируем, правильно ли там проводят осмотр машин", - пояснила начальник управления.

По ее словам, пока они проводят проверки выборочно и уже закрыли два пункта техосмотра из-за технических нарушений при техосмотре автомашин муниципального предприятия "Тазалык" мэрии Бишкека. Хотят и сами делать контрольные проверки автомашин, закупив газоанализаторы, вернуть техосмотр для всех машин. Как рассказала Ибраимова, она не раз писала письма в вышестоящие инстанции по этому вопросу. Но пока этому противится Министерство экономики и коммерции. "Там не поддерживают введение техосмотра для всех, считая, что возможно появление коррупционных схем. Но раньше никто и не контролировал качество проведения техосмотра, - рассказывает она. – Сейчас же в каждом пункте техосмотра устанавливают видеокамеры, которые будут фиксировать каждый автомобиль, и мы дополнительно будем контролировать. К тому же Азиатский банк развития выделил средства для работы консультанта, который будет проводить аудит безопасности транспортных средств и дорог", - добавила Ибраимова.

Таким образом, вырисовывается следующая картина: в стране действуют 65 пунктов техосмотра с современным оборудованием для проверки, законом предусмотрены штрафы за загрязнение воздуха, есть госорганы, имеющие право проверять технически неисправные автомашины – ГУОБДД, управление Минтранса. Но по улицам Бишкека ездят сотни машин, за которыми тянется шлейф удушливого смога, ухудшается самочувствие легочников и сердечников, растет количество госпитализаций. Люди жалуются на головные боли, сонливость и першение в горле. Токсичный дым сильно бьет по здоровью граждан.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь


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URL: https://www.vb.kg/421863
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