Родители в онлайн режиме смогут оформить свидетельство о рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерство цифрового развития.

По ее данным, накануне прошло рабочее совещание соответствующих ведомств, где были обсуждены вопросы по автоматизации выдачи свидетельства о рождении ребенка, а также механизмы размещения услуги на Государственном портале электронных услуг.

Данный сервис позволит родителям в онлайн режиме оформить свидетельство о рождении ребенка.

В родильных домах при выдаче медицинского свидетельства также будут выдавать облачные электронные подписи, с помощью которого в дальнейшем родители ребенка могут удаленно через Государственный портал электронных услуг подать заявку на получение свидетельства о рождении ребенка.

Для полноценного функционирования данной услуги все технические процессы проходят тщательное тестирование.