Погода
$ 80.87 - 81.87
€ 81.37 - 82.37

Родители в онлайн режиме смогут оформить свидетельство о рождении ребенка

196  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Родители в онлайн режиме смогут оформить свидетельство о рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерство цифрового развития.

По ее данным, накануне прошло рабочее совещание соответствующих ведомств, где были обсуждены вопросы по автоматизации выдачи свидетельства о рождении ребенка, а также механизмы размещения услуги на Государственном портале электронных услуг.

Данный сервис позволит родителям в онлайн режиме оформить свидетельство о рождении ребенка.

В родильных домах при выдаче медицинского свидетельства также будут выдавать облачные электронные подписи, с помощью которого в дальнейшем родители ребенка могут удаленно через Государственный портал электронных услуг подать заявку на получение свидетельства о рождении ребенка.

Для полноценного функционирования данной услуги все технические процессы проходят тщательное тестирование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421864
Теги:
дети, Кыргызстан, Свидетельство о рождении
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  